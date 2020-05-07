Итак, история с российской экспедицией спасения Италии, охваченной коронавирусом, подходит к логическому завершению. Причем, следует отметить, крайне неожиданно.

Так, на селекторном совещании Министерства обороны России, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что российские военные медики и специалисты биологической защиты (а в реальности представители военной разведки - ГРУ), помогавшие Италии бороться с коронавирусом (но зачем-то привезшие с собой 80% неликвидного для борьбы с COVID-19 груза), возвращаются на родину.

Вывод российской разведки должен начаться уже сегодня.

И вот казалось бы, отважные российские военные выполнили поставленную задачу и “победили” коронавирус в Италии, а заодно перемыв ни одну сотню и даже тысячу туалетов, а потому, ничего удивительного в их возвращении быть может… Или, всё же может?

Дело в том, что – да, на сегодняшний день Италия стала выходить из пика распространения коронавируса и число выздоровевших, даже установило в этой стране суточный рекорд – 8 тыс. Но, тем не менее, она ещё окончательно не вышла из объятий эпидемии и помощь российских “ высокопрофессиональных медиков”, казалось бы, была бы ещё полезна.

Кроме того, буквально на днях российское МО РФ намеревалось свою “помощь” отправить в регион Фриули-Венеция-Джулия, хотя официальные власти региона за этой помощью к Москве не обращались. В принципе как вообще, официальные власти Италии не обращались за помощью, а произошло это благодаря созданию информационной волны российскими марионетками в Италии и, как не странно, лоббистов Кремля в Германии.

Так же известно, что услуги российских дезинфекторов, омывающих унитазы в количестве нескольких человек, но при этом несколько десятков из которых занимаются разведывательной деятельностью, были предложены в регион Апулия, куда до этого была отправлена гуманитарная помощь от РПЦ под патронатом патриарха Кирилл. Вот только, как сообщили в офисе председателя региона Микеле Эмилиано, запрашивали гуманитарную помощь у РПЦ, в связи с нахождением там храма Николая Чудотворца, а вот в услугах российских военных “не нуждаются”. Хотя, даже гуманитарная помощь от патриарха Кирилла оказалась лицемерной ведь РПЦ отправила в Италию гуманитарный груз, направлявшийся из Китая в Швейцарию.

Но это лишь эпизоды того, что буквально накануне нынешнего решения, МО РФ демонстрировало активность и намеревалось подольше продлить своё пребывание в Италии. Но, внезапно, миссия – выполнена, или, если быть точным – что-от пошло не так.

В действительности россияне осознали, что их “спасательная” экспедиция провалилась с треском. Её цели были раскрыты в полной мере, а люди, поспособствовавшие её реализации уже давно известны своей продажностью “третьей стороне”. Но актуальным остается другой вопрос.

Да, власти Италии осознают истинность целей данной экспедиции, а спецслужбы проводят соответствующие мероприятия по выявлению последствий деятельности военной разведки РФ в самом центре Европе. Но, кто может предугадать, какое деструктивное влияние этот “спасательный вояж”, мог возыметь для формирования и, в будущем, манипулирования общественным мнением?

А потому, российскую “помощь” для Италии, застрявшей в её горле костью, ещё очень долго придется извлекать.