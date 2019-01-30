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''Приказал убить'': Мадуро выступил с громким обвинением против Трампа

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Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ убить его.

"Без сомнения, Дональд Трамп сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит", – сказал он в интервью "РИА Новости".

При этом он добавил, что его судьба находится в руках Господа, а также его защищают народ Венесуэлы и служба разведки.

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

В августе 2018 года на Мадуро уже совершали покушение. К трибуне, где он находился, приблизились несколько беспилотников со взрывчаткой.Тогда президент Венесуэлы также обвинял США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Персоны
Николас МадуроДональд Трамп
Место
Венесуэла
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