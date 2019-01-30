''Приказал убить'': Мадуро выступил с громким обвинением против Трампа

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ убить его.
"Без сомнения, Дональд Трамп сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит", – сказал он в интервью "РИА Новости".
При этом он добавил, что его судьба находится в руках Господа, а также его защищают народ Венесуэлы и служба разведки.
Николас Мадуро
В августе 2018 года на Мадуро уже совершали покушение. К трибуне, где он находился, приблизились несколько беспилотников со взрывчаткой.Тогда президент Венесуэлы также обвинял США.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.
В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.
Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.
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