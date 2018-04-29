"Приказал посеять хаос": Трамп выдвинул обвинение против Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что глава России Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Натальи Весельницкой "посеять хаос" в США.

Это могло быть сделано с помощью заявления о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, передает CNN.

Дональд Трамп

По данным разведки США, Дональд Трамп-младший встречался с Весельницкой, чтобы выведать у нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако недавно заявила, что была информатором и работала на Юрия Чайку, который в то время был генеральным прокурором РФ.

Новости Россию уличили во вмешательстве в еще одни выборы

По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.

Напомним, недавно Весельницкая призналась, что информировала российское руководство о деталях своих встреч с представителями избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля в Конгрессе США рассекретили часть доклада касательно российского вмешательства в выборы американского президента. В документе указывается, что доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией нет.