"Прихлопнуть, как комара": Соловьев выступил с угрозой в адрес Украины

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил Украину с комаром, который удивляется тому, что его прихлопнут, если он начнет пить чужую кровь (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дерзкое высказывание он озвучил во время разговора с украинским политологом, соратником Виктора Медведчука Михаилом Погребинским, который заявил об антироссийском курсе Киева. Их дискуссия состоялась в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, Погребинский заявил, что Украина из-за безнаказанности реализует все больше мер, направленных на ущемление русскоязычных и на насаждение антирусских взглядов.

"Если вы что-то делаете, и вам за это ничего, то в следующий раз вы делаете что-то такое посильнее. Это обыкновенная логика, против которой не попрешь. И если так дальше будет идти, то, конечно, будут только нарастать акции вот такого антирусского, антироссийского характера. И у меня нет идей, как это остановить. Но взгляд из Украины, значимой части украинской элиты, общества: "Мы как бы побеждаем. Сколько мы действуем против России, а нам ничего", — возмутился он.

В ответ на это Соловьев и озвучил свой угрожающий пассаж в адрес Украины, намекнув, что подобные действия Киева не заставят долго ждать жесткого ответа.

"Это знаете, как комар. Он думает, что победил человека, когда сел и начал кровь сосать. А потом удивляется, когда его прихлопнули. Хотелось бы, чтобы украинские коллеги немножко очнулись. Не народ, а та псевдоэлита политическая, которая присосалась как к украинскому народу, так и пытается хамить русскому народу", — съязвил он.

Кроме того, пропагандист решил высказать свое мнение по поводу Революции Достоинства, назвав ее трагедией украинского народа, в результате которой к власти пришли "нацисты".

"Потому что трагедия Майдана состоит в том, что там (в Украине. — Ред.) как была власть олигархов, так и осталась, а народ, который вышел на Майдан, оказался обманут. Только раньше он получал просто вороватых, а сейчас получил вороватых, да еще и с нацистским уклоном. Больно будет лечиться, но лекарство есть", — угрожающе подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Соловьев сравнил Украину с шакалом и заявил, что в ней живут "конченые нацисты".