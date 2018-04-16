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Фейгин сказал, к чему причастен "повар" Путина

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин спонсирует российскую частную военную компанию "Вагнер".

"Я просто убежден, что это так", - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

(Новость дополнена аудиозаписью комментария Марка Фейгина. Скрольте, чтобы прослушать ее)

"Имеется некоторая информация, так или иначе подтверждающая это. Об этом говорят независимые источники, прежде всего, за океаном", - добавил он.

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В частности, адвокат напомнил о том, что "американское разведывательное управление обладает достоверными сведениями о причастности к ЧВК "Вагнер" именно Пригожина".

Фейгин признал: исходя из этих данных нельзя сделать вывод о том, "в какой степени он является мажоритарным акционером этой истории или же он просто номинальный". "Но я допускаю, что основания говорить о его причастности к ЧВК "Вагнер" очень значительные, очень существенные", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", ранее Марк Фейгин озвучил собственную версию гибели российского журналиста Максима Бородина, писавшего о "Вагнере".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивКонфликт в Сирии
Персона
Марк Фейгин
Место
Россия
Объект
ЧВК Вагнер
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