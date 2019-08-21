"Приглашаем ноль украинцев": польский ресторан попал в международный скандал

Ресторан в Гдыне (Польша) попал в скандал из-за ксенофобского по отношению к украинцам объявления о работе.

В тексте написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "zero Ukraińców czy innych podobnych" (ноль украинцев или других подобных), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Из-за этого Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения планирует подать на ресторан заявление в прокуратуру.

Скандал с рестораном в Гдыне Коллаж

Отмечается, что подобное требование работодателя публичного призывает к ненависти на национальной почве

В свою очередь представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", – сказал адвокат.

Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".

Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве, в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Скандальное объявление Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше на строительстве нового газопровода погиб 37-летний гражданин Украины.

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