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"Приглашаем ноль украинцев": польский ресторан попал в международный скандал

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Ресторан в Гдыне (Польша) попал в скандал из-за ксенофобского по отношению к украинцам объявления о работе.

В тексте написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "zero Ukraińców czy innych podobnych" (ноль украинцев или других подобных), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Из-за этого Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения планирует подать на ресторан заявление в прокуратуру.

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Скандал с рестораном в Гдыне

Скандал с рестораном в Гдыне

Коллаж

Отмечается, что подобное требование работодателя публичного призывает к ненависти на национальной почве

В свою очередь представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", – сказал адвокат.

Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".

Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве, в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Скандальное объявление

Скандальное объявление

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше на строительстве нового газопровода погиб 37-летний гражданин Украины.

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Темы
Украина - Польша украинцы за границей
Место
Польша
Теги
заробитчане наши в Польше украинцы в Польше скандалы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
До какого днища должна докатиться страна, чтобы её граждане поехали НА ЗАРАБОТКИ в Польшу! Поляки сами драпают в богатую Европу, в ту, что первого сорта. Ни один россиянин не поедет работать в Польшу, хули там делать. А кастрюль ещё и унижают там, а они все равно прут. Все ваш майдан вонючий, доскакались.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, о Господи... Я вам о массовой трудовой миграции! Массовая трудовая миграция в Польшу россиянам не интересна, вы не понимаете? Полагаю, что в Грузии или Казахстане тоже работает энное количество россиян, и что? Это даёт повод говорить, что россияне едут в Грузию на заработки?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, "И что в моих словах неправда?" - Ни один россиянин не поедет работать в Польшу" В Польше работают россияне, и не один. Да, по сравнению с украинцами, не много. Как вам ещё объяснить?
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