Приемного сына экс-посла России в Украине избили в элитном лицее

Приемного сына бывшего посла России в Украине Михаила Зурабова, Антона, избили в лицее в элитном подмосковном районе Рублевка.

Парень получил серьезную травму и лишь чудом все закончилось хорошо, пишет телеграм-канал Mash.

"Лицей, где все случилось – элитный даже по меркам Рублевки. Находится он в Жуковке и учатся там сами понимаете кто. Но даже среди них попадаются опасные бандиты. Антон схлестнулся как раз с одним из них, – Даниилом Шимановским. Закончилось все дракой, во время которой Зурабову-младшему прилетел кусок асфальта прямо в голову. Прямо рядом с виском", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в этот момент поблизости был водитель семейства Зурабовых, который ждал мальчика после занятий у ворот лицея и заметил шатающегося Антона с огромным синяком на голове.

"Злого Даниила Шимановского, к слову, уже выгоняли из других рублевских школ. Но путь к успеху, как известно, не кончается никогда. И Даниил продолжил. Теперь с ним и его родителями работает полиция", – добавили в Mash.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне избили французскую писательницу.