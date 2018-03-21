Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров заявил, что украинцы придумали миф о злодейской России и гибридной войне и, ориентируясь на него, сделали отношения соседних стран небратскими (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он выразил убеждение в том, что после смены власти в Киеве эта ситуация исправится, ведь Российская Федерация и Украина навсегда останутся славянскими странами, близкими друг другу. Такую пропагандистскую речь он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Предстоит очень долгий путь возвращения к реальности. Потому что, что мы с вами видим? Живут люди в Раде, на Банковой в мире иллюзий. Да и ради Бога. Вот они придумали себе злодейскую Россию, гибридную войну. Есть чудесная пословица, ее мой друг-украинец, сосед, очень любит приводить: "Дурень думкою багатіє". Да ради Бога, но, во-первых, проблема заключается в том, что мы не изменим географию никогда, мы никогда не перестанем быть славянскими народами с той или иной степенью близости, братства-небратства — это уже решаемо", — сказал Федоров.

Вместе с тем, его очень обеспокоил тот факт, что украинцы еще очень длительный период времени не будут воспринимать Россию дружественным соседом.

"То, что нам еще долго придется иметь отношения с людьми, которые искренне уверены в злодействии России — это факт. Это очень серьезный факт, это не может не настораживать", — взволнованно подытожил пропагандист.

Как сообщал "Обозреватель", первый заместитель главы Комитета нелегитимной Госдумы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что после победы Владимира Путина на выборах президента Украина и Великобритания должны быть начеку и мучиться.