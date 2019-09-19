Придется прощаться? Нетаньяху поставил ультиматум после перевыборов в Израиле

Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" на перевыборах в Кнессет в Израиле не смогла победить своего главного соперника – "Кахоль-Лаван" во главе с Бени Ганцом.

Так, после подсчета 90% голосов, она получает всего 55 мест из 120. При этом левоцентристский блок Ганца - 56 мандатов, передает Haaretz.

Несмотря на то, что ни одна из партий не получила однозначного перевеса, Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра, пишут местные СМИ.

Биньямина Нетаньяху

Уже стало известно, что он и главы правых фракций договорились о том, что выйдут единым блоком на коалиционные переговоры.

При этом Нетаньяху поставил ультиматум: "После того, как мы создали правый блок, существуют только две возможности: или правительство во главе со мной, или опасный блок, который опирается на арабские партии".

Отметим, что Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Беньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалицию и предпочел не возвращать мандат президенту.

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