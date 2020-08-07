Причиной взрыва в порту Бейрута могла стать бомба, – президент Ливана
Президент Ливана Мишель Аун не исключает причастности к трагедии в порту Бейрута внешних сил и даже использование ракеты или бомбы.
Об этом он заявил в эфире ливанского телеканала MTV. При этом подчеркнул, что причина взрыва пока не установлена.
"Есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", – предположил лидер ливанского государства.
Он отметил, что власти страны хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение" на порт 4 августа, либо же там случился пожар.
Также Аун добавил, что запросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если же Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится за этой помощью к другим странам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Количество погибших достигло более 130 человек, больше 3,7 тыс. пострадали.
Выяснилось, что трагедия в порту Бейрута произошла в результате детонации 2750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.
Тогда как эксперты в рамках первоначального расследования ЧП пришли к выводу, что причиной разрушительного взрыва в Бейруте стали бездействие и халатность по хранению взрывоопасных материалов (селитры) в порту.