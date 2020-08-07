Причиной взрыва в порту Бейрута могла стать бомба, – президент Ливана

Президент Ливана Мишель Аун не исключает причастности к трагедии в порту Бейрута внешних сил и даже использование ракеты или бомбы.

Об этом он заявил в эфире ливанского телеканала MTV. При этом подчеркнул, что причина взрыва пока не установлена.

"Есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", – предположил лидер ливанского государства.

Он отметил, что власти страны хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение" на порт 4 августа, либо же там случился пожар.

Также Аун добавил, что запросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если же Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится за этой помощью к другим странам.

Как сообщал OBOZREVATEL: