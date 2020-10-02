При обстреле Карабаха погибли два брата, спасавшие раненого полицейского: эксклюзив

В среду, 30 сентября, во время обстрела войсками Армении города Тертер, который находится на линии фронта, рядом с Нагорным Карабахом, погибли два родных брата.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, побывавшая в доме погибших, Ильшан и Халиг Абасовы (33 и 37 лет) были добровольцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Братья бежали спасать раненого полицейского, и в обоих попала мина.

"Мои сыновья, перед тем как уйти, пели песню: "Сейчас пойдем на войну и заставим плакаты матерей наших врагов". И они не могли подумать, что со слезами останусь я. Умерли, как они могли. Умерли..." – рассказала их мать.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что обстрел города Тертер начался 30 сентября с 8:00. Работали артиллерийские орудия с армянской стороны, несмотря на то, что поблизости нет позиций азербайджанских войск.

По свидетельствам местных жителей, по домам били из 120-мм артиллерии. Было уничтожено несколько домов и выпущено около 400 мин.

По состоянию на 1 октября в Тертере было убито 16 мирных жителей, 55 человек были ранены. На улицах города пусто, только слышны глухие взрывы. Большинство людей удалось вывезти.

Жители Тертера заверили, что готовы в мире жить с жителями Нагорного Карабаха, "как раньше".

OBOZREVATEL следит за развитием событий в шестой день противостояния: