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7 ноября • обновлено в 10:50
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"При новом президенте!" Российский митрополит подыграл Зеленскому

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Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, который первым в Русской православной церкви поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, поблагодарил его.

По его словам, он видит "позитивные подвижки в отношении притесняемой в Украине канонической церкви", передает "КП".

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Митрополит Иларион

Митрополит Иларион

ТАСС

"Президент Зеленский публично заявил о том, что не будет поддерживать ни одну из сторон в существующем ныне на Украине межрелигиозном противостоянии, и что он не будет вмешиваться в церковные дела. Этим он очень выгодно отличается...", – сказал Иларион.

При этом российский митрополит выразил надежду, что "при новом президенте в этом отношении будет установлена справедливость".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский оконфузился во время визита на Харьковский авиационный завод, где назвал концерн "Укроборонпром" "концертом".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
РПЦ
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фил филька
фил филька
ну хоть здесь зе не стал так нагло врать как петька. уже хорошо.
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