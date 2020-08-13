Президенты Польши и стран Балтии выдвинули требования Лукашенко

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении предложили посредничество в урегулировании ситуации в Беларуси и выдвинули требования президенту республики Александру Лукашенко.

Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайтах глав государств. Там отмечено, что изоляция – это не путь к процветанию и развитию любой нации.

"Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как региональные соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", – сказано в заявлении.

Чтобы избежать изоляции и оставить открытыми двери для сотрудничества с международным сообществом, главы государств выдвинули президенту Лукашенко три требования:

снизить эскалацию ситуации и немедленно прекратить применение силы против белорусского народа, положить конец насилию и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов;

срочно освободить всех задержанных участников протеста, прекратить дальнейшие преследования;

немедленно начать диалог с белорусским народом: прислушаться к голосу своих граждан и позволить им говорить свободно.

"Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества. Это стало бы подходящим шагом к началу подлинного национального диалога. Мы твердо верим, что диалог – это всегда лучший путь для продолжения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны", – сказано в заявлении.

Кроме того, президенты выразили готовность предложить свои посреднические усилия для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета страны.

Документ подписали президенты: Литвы – Гитанас Науседа, Эстонии – Керсти Кальюлайд, Латвии – Эгилс Левитс, Польши – Анджей Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа отреагировали на разгон протестующих в Минске. Мировые лидеры призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения президентских выборов и приступить к диалогу.