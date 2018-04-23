Постсоветские элиты на бывшей территории СССР ничем друг от друга не отличаются. У всех совковое мышление и преобладание интересов государства над личностью, при этом само государство они олицетворяют с ключевыми должностными властными полномочиями.
Переведя президентскую форму правления в парламентскую, Сержу Саргсяну даже в страшном сне не снилось, что власть преломляется на государственную, которая в ведении премьер-министра даже увеличивается, по сравнению с его ранее президентскими полномочиями, но при этом меняется политическая сторона власти. Высшей политической властью после изменения Конституции стали обладать в равной доли все депутаты парламента без исключения, и теперь любые политические действия, основанные на конституционных нормах государства, может возглавить любой депутат или группа депутатов, и от обоснованности требований появляется право с помощью прямого волеизъявления народа приводить конституционные нарушения в соответствие с Конституцией.
Серж Саргсян, исполняя свои обязанности, перед изменением Конституции заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру в премьер-министр, и теперь, после нарушения своего обещания, появляются основания обвинить бывшего президента Армении в захвате и узурпации власти. Он, используя свое должностное положение, путем прямого обмана своего народа, организовал референдум по смене государственного устройства и, вопреки обещаниям, остался на высшем посту государства.
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