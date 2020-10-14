Президентом Таджикистана пятый раз подряд избрали Рахмона

Центризбирком Таджикистана утвердил окончательные итоги прошедших 11 октября президентских выборов. Действующий глава государства Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.

Текст постановления опубликовало государственное информационное агентство Ховар. Явка избирателей составила 85,44% (4 238 839 человек).

"По окончательным результатам выборов Эмомали Рахмон считается избранным президентом Республики Таджикистан, набрав 3 853 987 голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что составляет 90,92%", – сказано в документе.

Также Центризбирком постановил выдать Рахмону удостоверение президента Таджикистана.

Кроме того, были утверждены результаты других кандидатов:

выдвинутый Коммунистической партией Миродж Абдуллоев получил 1,17%;

Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии – 1,49%;

Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ – 2,14%;

Рустам Латифзода от Аграрной партии – 3,02%.

Избранный президент вступает в должность после того, как принесет присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Дату назначает законодательный орган.

Эти выборы стали шестыми в истории независимого Таджикистана. 68-летний Рахмон, одерживал победу на четырех из пяти предыдущих. Фактически он находится во главе государства с 1992 года, когда стал председателем Верховного совета Таджикистана. В 1994 году Рахмона впервые избрали президентом республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был одним из тех, кто поздравил президента России Владимира Путина "с успешным проведением голосования" за поправки в Конституцию.