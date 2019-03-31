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Президентом Словакии впервые стала женщина: что она говорила об Украине

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В Словакии на выборах президента победила либеральная оппозиционерка, адвокат Зузана Чапутова, получив 58,38% голосов избирателей.

Ее соперник - заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович - набрал 41,62% голосов, пишет BBC.

Чапутова пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических взглядов, вероисповедания и национальности.

Шефчович признал свое поражение и послал Чапутовой цветы. По его словам, первая женщина-президент "заслужила букет".

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

TODAYonline

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

Euronews

К президентским обязанностям Чапутова приступит с 15 июня.

Явка составила около 42% из почти 4,5 млн избирателей Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан. Политологи отмечают, что показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет.

Чапутова считается проевропейским политиком и в целом дружественной к Украине.

Она высказывала принципиальную позицию относительно санкций против Российской Федерации: "Санкции были введены из-за иностранной агрессии и нарушения международного права. Я считаю их надлежащими мерами и согласна с ними".

Президентом Словакии впервые стала женщина: что она говорила об Украине

AFP

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

Euronews

Эксперты отмечали, что при президентстве оппозиционерки Словакия будет последовательным сторонником евроинтеграции Украины и восстановления ее территориальной целостности.

Зузане Чапутовой 45 лет. Она родилась 21 июня 1973 года в Братиславе, окончила юридический факультет Университета Коменского.

Большую часть жизни проработала адвокатом в общественном секторе, в том числе в фонде "Открытое общество".

В большую политику Чапутова пошла в конце 2017 года: вступила в партию "Прогрессивная Словакия" (не представлена в парламенте) и спустя недолгое время стала ее вице-президентом.

Политическая сила поддерживает либеральные ценности и получила широкую поддержку после антиправительственных протестов в прошлом году из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой.

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На выборы она пошла всего с тремя пунктами в программе:

Справедливость для всех - обещает реформировать правоохранительную и судебную системы и побороть коррупцию на самом высоком уровне.

Достойная жизнь для пожилых людей – будет добиваться увеличения расходов на социальную сферу, в первую очередь - на обеспечение пенсионеров.

Защита окружающей среды – вынесет тему экологии на государственный уровень и возьмется за борьбу против вырубки лесов, охрану национальных заповедников и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый тур выборов, по итогам которого отсеялись 11 претендентов на высший государственный пост, состоялся 16 марта. Чапутова тогда собрала 40,57% голосов избирателей, Шефчович — 18,66% голосов.

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Место
Словакия
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Весьма отвратная
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