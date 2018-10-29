Президентом Бразилии стал ''тропический Трамп'': как он ''прославился'' на весь мир

По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару, которого также называют "тропическим Трампом".

Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 45%, пишет BBC. После объявления предварительных результатов голосования он заявил, что уйдет в оппозицию.

Действующий президент Бразилии Мишел Темер уже поздравил Болсонару с победой.

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Жаир Болсонару

Фернанду Аддад

"Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. Настало время всем вместе работать для Бразилии", – написал он в Twitter.

63-летний Болсонару – первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.

В ходе своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За крайне правые взгляды его иногда называют "тропическим Трампом".

Политик известен своими презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет.

Болсонару также выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, и неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Многие сторонники политика считают его спасителем страны, и убеждены, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов. В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом мужчина. В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, он вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Во время предвыборной кампании Болсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью.

Он также подчеркивал, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек – без работы, каждый год – 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" – гласил один из твитов Болсонару, написанный незадолго до выборов.

Политик также озвучил масштабные планы по внутриполитическим реформам: исключить возможность переизбрания президента и других представителей исполнительной власти, увеличить президентский срок с четырех до пяти лет, сократить число парламентариев с 513 до 400, вдвое уменьшить число министерств.

При этом, в случае проведения этих реформ, Болсонару пообещал, что сам пробудет президентом четыре года, а переизбираться на второй срок не станет.

По данным социологов, типичным избирателем политика является верующий белый мужчина со средним и высоким доходом. Во многом избирателей привлекли обещания Болсонару сделать свободным ношение оружия и разобраться с преступниками. Повлияла на его популярность и разочарованность ряда бразильцев в правящей долгое время Партии трудящихся, поскольку президенты от этой партии Дилма Руссеф и Луис Игнасиу Лула да Силва стали фигурантами коррупционных скандалов.

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