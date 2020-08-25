Президента Чехии госпитализировали: ему сделают операцию

Президента Чехии Милоша Земана во вторник, 25 августа, госпитализировали с травмой руки.

Главу государства доставили в Центральную больницу Праги, ему предстоит операция, сообщил Twitter его пресс-секретарь Иржи Овцачек.

"Сегодня вечером президент был госпитализирован из-за травмы руки. Ему предстоит операция", – отметил он.

Пресс-секретарь уточнил, что угрозы для жизни главы государства нет.

"Президент поддерживает контакты со своей семьей и сотрудниками", – добавил Овцачек.

Twitter Иржи Овцачека

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле появилась информация о госпитализации президента Беларуси Александра Лукашенко. У него якобы был гипертонический криз.

Позднее эту информацию опровергла его пресс-секретарь, назвав ее фейком.