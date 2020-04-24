Президент ЮАР попытался надеть маску в прямом эфире, но оконфузился. Видео
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации 23 апреля долго не мог надеть защитную маску.
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Как пишет The South African, президент выступил в прямом эфире, чтобы сообщить о введении карантина в ЮАР из-за распространения коронавируса COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
При этом он решил продемонстрировать важность ношение маски в этот период. Сначала Рамафоса надел ее на глаза, затем начал спускать ниже, но этот способ не сработал.
В итоге президенту ЮАР все же удалось надеть маску правильно, после чего он закончил речь.
В сети тут же начали делать мемы на эту тему.
Ранее OBOZREVATEL писал, как правильно носить маску и перчатки.