Президент ЮАР попытался надеть маску в прямом эфире, но оконфузился. Видео

Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации 23 апреля долго не мог надеть защитную маску.

Как пишет The South African, президент выступил в прямом эфире, чтобы сообщить о введении карантина в ЮАР из-за распространения коронавируса COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сирил Рамафоса не мог надеть маску Скрин видео

При этом он решил продемонстрировать важность ношение маски в этот период. Сначала Рамафоса надел ее на глаза, затем начал спускать ниже, но этот способ не сработал.

В итоге президенту ЮАР все же удалось надеть маску правильно, после чего он закончил свою речь.

В сети тут же начали делать мемы на эту тему.

Hit a like if you appreciate Our President. #cyrilramaphosa pic.twitter.com/VjSThmH3cD — Luyanda (@PecirvalM) April 23, 2020

Ранее OBOZREVATEL писал, как правильно носить маску и перчатки.

