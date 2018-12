Президент Венгрии подписал ''рабский закон'' вопреки протестам: что теперь будет

Президент Венгрии Янош Адер, несмотря на протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимально разрешенного количества сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.

"Я изучил поправки в трудовое законодательство, его пункты не противоречат конституции", — объяснил он свое решение, передает DW. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По словам венгерского президента, пункты новой реформы аналогичные трудовому законодательству других стран ЕС. "Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", — отметил Адер.

50 protesters were really fired up in #Stuttgart yesterday and wowed to keep on going ✊. More protests to come in #Germany 🇩🇪 #Ungarn #O1G #Hungary #Orban #protest (via Bea Toth) pic.twitter.com/4zZ4y4tOoK