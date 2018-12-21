Президент Венгрии подписал ''рабский закон'' вопреки протестам: что теперь будет

Президент Венгрии Янош Адер, несмотря на протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимально разрешенного количества сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.

"Я изучил поправки в трудовое законодательство, его пункты не противоречат конституции", — объяснил он свое решение, передает DW. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По словам венгерского президента, пункты новой реформы аналогичные трудовому законодательству других стран ЕС. "Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", — отметил Адер.

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Thousands in #Budapest are chanting “TV is lying” in protest against PM Orban and his gov’t. pic.twitter.com/irBcGThLKZ — Vocal Europe (@thevocaleurope) 16 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Венгрии в начале декабря вспыхнули из-за предложенного партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" закона, который критики и профсоюзы называют "законом о рабстве".

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника.

Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая более часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

Кроме того, акции в стране проходят в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться на контроле правительства страны. К полномочиям новых инстанций будут принадлежать вопросы, связанные с избирательными процессами, протестами и коррупцией.