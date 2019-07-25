Президент Туркменистана появился на публике после "смерти"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг, 25 июля, впервые появился на публике после информации о его вероятной смерти.

На соответствующем видео, которое появилось в YouTube, лидер страны с указкой в руках ознакомился с представленными ему инфраструктурными проектами застройки Ашхабада (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он рассмотрел предложения главы администрации столицы Шамухаммета Дурдылыева и высказал ряд замечаний по общественному транспорту.

Гурбангулы Бердымухамедов tdh.gov.tm

Кроме того, пресс-служба главы республики сообщила, что Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

Примечательно, что местное агентство TDH 24 июля, вероятно по распоряжению президента, сделало вид, что ничего не произошло и показало его появление перед телекамерами как "приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время", а не прерванный отпуск из-за данных СМИ о его возможной кончине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 21 июля, СМИ заявили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На тот момент его не видели на публике 15 дней.

Спецслужбы страны всячески скрывали информацию о состоянии здоровья и месте нахождения главы республики.

Позже стало известно, что Бердымухамедов не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать.

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