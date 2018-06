Новости из США. Сегодня исполнилось 500 дней пребывания в должности Трампа. Президент с утра пораньше отметил юбилей твитами, в первом из которых поздравил себя с юбилеем, после чего перешел к изложению своих сокровенных мыслей, основные из которых я постарался перевести буквально, пытаясь максимально сохранить стиль и грамматику оригиналов.

Итак:

Jun 4, 2018 07:35:25 AM - "Как было отмечено многими учеными юристами, у меня есть абсолютное право ПОМИЛОВАТЬ самого себя, но зачем бы мне это делать, если я не сделал ничего неправильного? В то же время, Охота на Ведьм, длящаяся без конца и возглавляемая 13 очень Разгневанными Демократами с Конфликтами (интересов) (и другими) продолжается в преддверии промежуточных выборов!"

Jun 4, 2018 08:07:17 AM - "Назначение Специального Прокурора является полностью АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ! Несмотря на это, мы играем в эту игру потому что, в отличие от Демократов, мы не сделали ничего плохого"

Не обошел вниманием президент и начатую им в пятницу торговую войну с ЕС, Канадой и Мексикой:

Jun 4, 2018 07:43:38 AM - "США заключили так много плохих торговых сделок в течение многих лет, что мы можем только ВЫИГРАТЬ!"

Примечание: "многие ученые юристы" - это адвокаты президента Джей Секулоу и Джон Дауд (уже бывший его адвокат) и его телевизионный адвокат Руди Джулиани, который, впрочем, в одном из своих воскресных интервью по ТВ добавил, что если президент действительно помилует сам себя, то это приведет к немедленному импичменту.

Согласно последним опросам службы Гэллап по стостоянию на воскресенье Трампа уровень поддержики Трампа среди всех избирателей США составляет 40%. Уровень его поддержки рядовыми республиканцами согласно данным Гэллап составляет 85%.

Оригиналы твитов:

Jun 4, 2018 07:35:25 AM - "As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!"

Jun 4, 2018 08:07:17 AM - The appointment of the Special Councel is totally UNCONSTITUTIONAL! Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats, have done nothing wrong!

Jun 4, 2018 07:43:38 AM - The U.S. has made such bad trade deals over so many years that we can only WIN!