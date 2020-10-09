Президент Кыргызстана принял отставку премьера и правительства
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, Жээнбеков освободил Боронова на основании его заявления.
В соответствии с указом лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства до формирования нового состава Кабмина.
Также президент уволил начальника генштаба Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиева, назначив на эту должность бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева.
Документы вступают в силу с момента их подписания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.