Президент Кыргызстана принял отставку премьера и правительства

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Жээнбеков освободил Боронова на основании его заявления.

В соответствии с указом лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства до формирования нового состава Кабмина.

Также президент уволил начальника генштаба Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиева, назначив на эту должность бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева.

Документы вступают в силу с момента их подписания.

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