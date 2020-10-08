Президент Кыргызстана назвал условия своей отставки

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности уйти в отставку, однако сделает он это после того, как "страна встанет на путь законности".

Сейчас, считает он, ситуация достигла критической точки. Заявление главы государства 8 октября было обнародовано на сайте президента.

Он добавил, что для ее урегулирования необходимо предпринять ряд шагов. "Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", – отметил президент.

По мнению Жээнбекова, чтобы создать законные основания для новых назначений, следует отправить в отставку премьер-министра и членов правительства.

Сооронбай Жээнбеков рассказал, каким образом Кыргызстан может встанет на путь законности. President.kg

"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента", – пояснил он.

В свою очередь правоохранительные органы должны обеспечить безопасность для парламентариев, чтобы они смогли выполнять свою работу.

"Как я ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизии", – подытожил глава государства.

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