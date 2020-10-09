Президент Кыргызстана назвал условия своей отставки
В Кыргызстане с 5 октября проходят акции протеста против результатов парламентских выборов
Президент страны Сооронбай Жээнбеков рассказал, каким образом можно стабилизировать ситуацию в стране
Для этого парламентарям необходимо дать возможность безопасно работать
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности уйти в отставку, однако сделает он это после того, как "страна встанет на путь законности".
Сейчас, считает он, ситуация достигла критической точки. Заявление главы государства 8 октября было обнародовано на сайте президента.
Он добавил, что для ее урегулирования необходимо предпринять ряд шагов. "Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", – отметил президент.
По мнению Жээнбекова, чтобы создать законные основания для новых назначений, следует отправить в отставку премьер-министра и членов правительства.
"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента", – пояснил он.
В свою очередь правоохранительные органы должны обеспечить безопасность для парламентариев, чтобы они смогли выполнять свою работу.
"Как я ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизии", – подытожил глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.