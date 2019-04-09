Президент Казахстана выступит с обращением к нации: что известно

Во вторник, 9 апреля, в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам государства.
Как сообщает пресс-служба, обращение покажут в эфире местных телеканалов. Трансляция начнется в 13:00 (10:00 по Киеву).
О чем будет говорить Токаев, не уточняется. По мнению некоторых экспертов, он может объявить о проведении досрочных выборов президента.
Касым-Жомарт Токаев
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Новым главой страны стал Касым-Жомарт Токаев.
Назарбаев добавил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
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