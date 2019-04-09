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Президент Казахстана выступит с обращением к нации: что известно

1.1тЧитать материал на украинском

Во вторник, 9 апреля, в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам государства.

Как сообщает пресс-служба, обращение покажут в эфире местных телеканалов. Трансляция начнется в 13:00 (10:00 по Киеву).

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О чем будет говорить Токаев, не уточняется. По мнению некоторых экспертов, он может объявить о проведении досрочных выборов президента.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Казахстан
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