Президент Казахстана выступил с обращением к нации: о чем говорил

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 9 апреля, выступил с обращением к нации, где назначил внеочередные выборы на пост главы государства на 9 июня 2019 года.

Об этом лидер государства заявил в прямом эфире местного телеканала.

"Я посоветовался с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также провел встречу с главами правительства, парламента, Конституционного совета и членами партий. Решение о внеочередных выборах — очень нужный и важный шаг. Я принял решение о проведении президентских выборов 9 июня 2019 года", - сообщил Токаев.

Он гарантировал гражданам прозрачность предстоящего голосования, отметив, что это его принципиальная позиция.

Согласно конституции Казахстана досрочные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их объявления.

Касым-Жомарт Токаев

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Новым главой страны стал Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев добавил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

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