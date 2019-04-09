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Президент Казахстана выступил с обращением к нации: о чем говорил

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 9 апреля, выступил с обращением к нации, где назначил внеочередные выборы на пост главы государства на 9 июня 2019 года.

Об этом лидер государства заявил в прямом эфире местного телеканала.

"Я посоветовался с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также провел встречу с главами правительства, парламента, Конституционного совета и членами партий. Решение о внеочередных выборах — очень нужный и важный шаг. Я принял решение о проведении президентских выборов 9 июня 2019 года", - сообщил Токаев.

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Он гарантировал гражданам прозрачность предстоящего голосования, отметив, что это его принципиальная позиция.

Согласно конституции Казахстана досрочные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их объявления.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Касым-Жомарт Токаев
Место
Казахстан
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