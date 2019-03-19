Правил почти 30 лет: президент Казахстана ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", — сказал Назарбаев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Нурсултан Назарбаев Скриншот

Назарбаев добавил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

"Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики. Остаюсь председателем Партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Я остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами", – заявил он.

"Все эти годы народ поддерживал меня. На всех выборах я получал самые высокие показатели поддержки избирателей. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая доверила мне управлять страной в эти трудные времена. Огромное спасибо вам за это. Я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии, здоровья, времени. Вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие. Для меня это было высшей наградой”, – заключил Назарбаев.

Новости Назарбаев испугался происков России

Лидер страны зачитал указ "Об исполнении полномочий президента РК", который вступил в действие с 20 марта 2019 года.

"Указ "Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан". Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президента Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12.00 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания".

Указ Назарбаев подписал, завершив свое обращение.

"Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия. Спасибо еще раз", - сказал он в завершении.

Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) – в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Что думают об отставке опрошенные OBOZREVATEL эксперты

Дмитрий Орешкин, российский политолог

Я думаю, он разумный человек, он понимал, что в 90 лет трудно руководить такой страной. Так что, наверное, он готовил какого-то преемника, который не будет его слишком сильно задевать.

Во всяком случае, он достаточно мужественный человек, в отличие от Владимира Владимировича Путина, он может позволить себе рискнуть, потому что для него это важно. У него есть какие-то представления о том, каким он хочет остаться в народной памяти. Ельцин в свое время тоже так рискнул.

Это трудно для властного человека – лишиться всех этих инструментов власти. Ты ощущаешь себя голым и беззащитным.

Но я не думаю, что дело в том, что кто-то Назарбаева вынудил, хотя не исключен и такой вариант. Это для него крайне неблагоприятно, но не думаю, что он это проглядел. Скорее, мы можем ожидать, что все-таки это какая-то договоренность. И в этом смысле Назарбаев подстелил себе достаточно толстый слой соломки, чтобы дожить до конца без проблем.

Но поскольку мы с вами практически ничего не знаем, теоретически остается вариант, что его каким-то образом поставили перед необходимостью и сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться.

В любом случае, это лучше, чем то, что произошло в Туркмении и в Узбекистане, когда смена власти происходит только после смерти первого лица.

Павел Рудяков, международник

Катаклизмов не будет, у них там идет плановый транзит власти. И запланировал его Назарбаев еще месяц назад, когда отправил в отставку правительство и сформировал новое. Поскольку он находится на этой руководящей должности уже 30 лет, то уже и возраст серьезный. Поэтому я думаю, что это мудрый государственный поступок, и подход для того, чтобы сохранить преемственность во власти. Но вместе с тем отойти немного в сторону и дать возможность порулить новому поколению.

Но Назарбаев останется авторитетом, и останется закулисной главной фигурой государственного, политического и даже национально-идентичного бытия в Казахстане.

Новость обновляется...

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram