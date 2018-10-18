Новости из США. Краткая сводка за среду.

- CNN сообщает со ссылкой на свои источники, что после признания себя виновным и заключения сделки со следствием четыре недели назад Пола Манафорта девять раз привозили в офис спецпрокурора Роберта Мюллера из камеры предварительного заключения, где он находится под стражей. Каждый раз Манафорт проводил в офисе спецпрокурора практически целый день, что говорит как о его активном сотрудничестве со следствием, так и о продолжении активной работы команды спецпрокурора.

- CNN подтверждает из своих источников сообщение NBC, появившееся на прошлой неделе, о том, что адвокаты Трампа работают над составлением письменных ответов на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. Вопросы касаются возможного сотрудничества и сговора между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими представителями. По-прежнему продолжаются переговоры между спецпрокурором и адвокатами Трампа о возможности личного допроса президента в связи с возможными обвинениями в препятствовании правосудию, связанными с увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

- CNN также сообщает, что один раз в начале сентября и еще один раз в начале октября председатель федерального суда в Вашингтоне Берил Хоуэл проводила закрытые слушания с участием прокуроров из команды Мюллера. Поскольку Хоуэл является надзирающим судьей в делах, заслушиваемых федеральным Большим Жюри в Вашингтоне, а это Большое Жюри спецпрокурор Мюллер использует для предъявления обвинений, CNN предполагает, что судья могла запечатать в конверты новые обвинительные заключения, которые могут быть предъявлены новым фигурантам сразу после выборов в Конгресс 6 ноября. Правила министерства юстиции не рекомендуют федеральным прокурорам делать громкие заявления по делам, представляющим существенную значимость, в том числе предъявлять обвинения, в течение месяца перед выборами, чтобы не влиять на их исход.

Новости Америка охвачена жесточайшей битвой

- Сообщается также, что бывший адвокат и "решала" Трампа Майкл Коэн после признания себя виновным и заключения сделки со следствием в августе, провел более 50 часов в беседах со следователями. Несколько дней назад Коэн, до 20 июня этого года бывший заместителем председателя Национального комитета республиканской партии по финансам, сменил партийную регистрацию и стал демократом. Трамп, еще в апреле, когда у Коэна прошел обыск, крайне возмущавшийся этим и тем, что следователи изъяли документы, якобы составляющие "адвокатскую тайну", подававший в суд, требуя, чтобы документы не могли изучаться следователями, теперь заявил, что Коэн - пиарщик, врун и вообще очень мало занимался в своей жизни адвокатской деятельностью. А Коэн, между тем, например, вёл в 2015 году переговоры о строительстве Trump Tower в Москве и точно может рассказать следователям много интересного.

- Общий вывод состоит в том, что формальная тишина в расследовании Рашагейта, связанная с выборами, может обернуться валом новостей сразу после выборов.

- Замгенпрокурора Род Розенстайн в интервью газете Уолл Стрит Джорнал назвал расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером "надлежащим и независимым" и выразил уверенность в том, что результаты расследования будут восприняты в стране с полным доверием.

Новости Трамп высказался о причастности Путина к мировым убийствам

- Сегодня Трамп уволил юридического советника Белого Дома Дона Макгена. Новым юридическим советником президент назначил Пата Чиплоллоне, вашингтонского адвоката, в последние месяцы фактически бывшего советником официальных личных адвокатов Трампа по делу Рашегейте.

- В США продолжается серьезный скандал в связи с тем, что президент и государственный секретарь фактически решили при любых обстоятельствах покрывать, как уже теперь с практически стопроцентной вероятностью можно говорить, убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Кашогги, работавшего в газете Вашингтон Пост. Журналистское расследование, опубликованное в газете Нью-Йорк Таймс показывает, что среди 15 сотрудников саудовских спецслужб, участвовавших в этой грязной операции, пять являются близкими лично к саудовскому наследному принцу Салаху. Среди этих 15 человек даже находился патологоанатом. Позиция президента и госсекретаря по этому вопросу подвергается очень резкой критике сенаторами, причем от обеих партий.