На закончившемся недавно Чемпионате мира по футболу внимание было приковано не только к хорватской сборной, которая в итоге заняла второе место, но и к президенту этой балканской страны Колинде Грабар-Китарович, которая оказалась едва ли не самой активной болельщицей своей команды.

Забыв о президентском статусе, она в футболке сборной смотрела матчи в окружении простых фанатов. "Я хотела показать, что я такая же болельщица, как все, и готова поддерживать команду на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, а дресс-код в ВИП-зоне, куда девушки приходят в длинных платьях, не позволил бы мне находиться там в таком наряде", – объяснила она. Такой стиль лидерства – быть вместе со своими людьми, на личном примере показывать, как надо, – очень характерен для MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести Колинду Грабар-Китарович: ENTJ, "Фельдмаршал".

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Соосновательница типологии MBTI Изабель Бриггс-Майерс называла представителей психотипа ENTJ "лидерами лидеров". Эти личности – как мужчины, так и женщины – рождены для того, чтобы вести за собой других. С раннего возраста они начинают руководить группами людей. Более того – порой "Фельдмаршалы" оказываются во главе какой-либо группы или коллектива и при этом сами не понимают, как это произошло. Причина кроется в том, что они обладают мощным и естественным стремлением во все вокруг привносить порядок и целесообразность, а также использовать людские и материальные ресурсы с минимальным приложением усилий и максимальной эффективностью.

Полиглот и дипломат

Волевые качества ENTJ подкрепляются их высоким интеллектом, хорошим логическим и аналитическим мышлением. Представители этого психотипа постоянно исследуют окружающий мир, чтобы четко понимать, почему все происходит именно так, а не иначе. Вся их жизнь полна получения новой информации.

Будущая президент Хорватии воспитывалась в небольшой деревне возле города Риеке. В школе она была отличницей, а в 17 лет выиграла гран на обучение в США. Затем – получила степень магистра в области международных отношений факультета политических наук Университета Загреба. Также она была также стипендиатом Программы Фулбрайта в Университете Джорджа Вашингтона, стипендиатом Луксич в Школе государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, и приглашенным научным сотрудником в Школе углубленных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Еще Грабар-Китарович – полиглот: кроме хорватского, она свободно говорит на английском, испанском и португальском.

При выборе сферы приложения своих усилий, "Фельдмаршалы" ориентируются на несколько основных критериев. Во-первых, работа должна позволять им принимать участие в стратегическом планировании деятельности и давать возможность творчески, инновационно и логически подходить к решению разнообразных комплексных проблем. Другие приоритеты ENTJ – хорошо организованная структура, система логически обоснованных правил и инструкций, возможность общаться с другими сильными творческими личностями, вызывающими у "Фельдмаршалов" интерес и уважение. Также им важно, чтобы работа позволяла демонстрировать свою компетентность, постоянно углублять знания и бросала вызов их интеллектуальным способностям. Неудивительно, что с такими вводными Колинда Грабар-Китарович выбрала дипломатическую карьеру.

Она начала ее в 1992 году в должности советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии, и позднее — советника в министерстве иностранных дел Хорватии. В разнообразных структурах МИДа она успешно проработала до 2003-го.

Благодаря своим лидерским способностям и непринужденной манере общения, ENTJ обычно достигают самых высоких позиций — и неважно, о какой сфере идет речь: бизнесе, политике или любой другой. В ноябре 2003 года Грабар-Китарович была избрана в парламент Хорватии, а уже в декабре – заняла пост министра по вопросам европейской интеграции. "Фельдмаршалы" стремятся совершенствовать любую систему, а не принимать ее такой, какая она есть. Они любят работать над решением сложных проблем. И именно такой работой вскоре занялась Грабар-Китарович — сначала на посту министра по вопросам европейской интеграции, а затем – в качестве министра иностранных дел Хорватии. Позднее она также была послом Хорватии в США и заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии. Одним словом, когда Колинду Грабар-Китарович называют признанным специалистом по евроатлантической дипломатии и вопросам безопасности, эти слова – далеко не пустой звук.

Разрушительница стереотипов

Дальше карьера Грабар-Китарович развивалась не менее стремительно. В декабре 2014 года на президентских выборах в Хорватии она баллотировалась от основной оппозиционной партии страны ХДС, вышла во второй тур и вплотную приблизилась к лидеру гонки — действующему лидеру государства Йосиповичу. А в январе 2015-го – победила во втором туре, став первой женщиной-президентом в истории Хорватии.

Для представителей психотипа ENTJ такое последовательное и быстрое продвижение по карьерной лестнице к самым высоким ступеням и наиболее ответственным руководящим должностям – в порядке вещей. Но нельзя не учитывать тот факт, что такой склад характера и жизненный приоритеты считаются традиционно мужскими, и для женщин они могут создавать определенные проблемы: не столько в профессиональной, сколько в личной жизни. Характер женщин-"Фельдмаршалов" очень сильно отличается от стереотипно "женственного", и поэтому им довольно трудно бывает найти свою "половину". К тому же, в отличие от мужчин данного психотипа, женщины ENTJ редко бывают способны чувствовать себя удовлетворенными и счастливыми с партнером, если тот не отвечает их высоким стандартам интеллекта. Но Колинде Грабар-Китарович в этом плане повезло. Со своим будущим мужем Яковом Китаровичем она познакомилась еще в 1989 году во время учебы в Загребском университете: он учился на факультете инженерной и вычислительной техники. И говорят, что именно он повлиял на увлечение своей супруги политикой: до своего знакомства с Яковом Колинда не интересовалась ею так сильно. У пары, поженившейся в 1996-м, двое детей: дочь Катарина (родилась в 2001-м, сейчас – чемпионка по фигурному катанию среди юниоров в Хорватии) и сын Лука (родился в 2003-м). А сам Яков Китарович всегда рядом с супругой и во всем ее поддерживает.

Колинда Грабар-Китарович – яркая эффектная блондинка с открытой улыбкой и живым огнем в глазах – настоящая разрушительница стереотипов. В первую очередь – стереотипов о женщинах-политиках (да и политиках-мужчинах тоже), которым якобы "положено" – если не обязательно –выглядеть и вести себя как бесчувственные роботы в деловых костюмах. Колинда же вовсе не стесняется показывать, что она – живой человек, который может одеваться и вести себя, как хочет. Но, конечно, – делает это там, где подобное уместно: к примеру, на том же стадионе, а не в зале официальных заседаний. И это, кстати, тоже одна из характерных черт ENTJ, – они успешнее представителей других психотипов умеют сводить на нет бюрократию и не обусловленные логикой и необходимостью правила.

А своей улыбчивостью, эмоциональностью и чувством юмора Колинда Грабар-Китарович разрушает еще и отдельный стереотип о женщинах-"Фельдмаршалах" как неприступных "железных леди". Но не стоит обманываться – "железо" в ней, конечно, тоже есть. Это чувствуется и в том, как она отстаивает интересы своей страны, и в жесткой риторике по поводу нелегальных иммигрантов, и во многих других вещах. Но гремит это "железо" – как и положено высокоэффективным ENTJ – не просто так, а по делу.

Другие известные "Фельдмаршалы"

К данному психотипу принадлежит лишь 3–5 % населения планеты. Аббревиатура ENTJ расшифровывается так: Е – экстравертность, N – интуиция, T – рациональность, J – рассудительность. К числу "Фельдмаршалов" можно отнести императора Наполеона Бонапарта, полководца Суворова, маршала Жукова, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, а среди людей искусства – писателя Бернард Шоу и режиссера Квентин Тарантино.