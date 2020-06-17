Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Анна Гарсия заявили о позитивном тесте на COVID-19.

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Как сообщает The Washington Post, президент Гондураса объяснил причину заболевания тем, что не мог полностью самоизолироваться из-за своих обязанностей.

"Из-за моей работы я не смог на 100% остаться дома. Теперь я буду выполнять свою работу с помощью виртуальных медиа", - заявил он.

По словам Эрнандеса, у него лишь легкие симптомы болезни и это не помешает ему работать дальше. Кроме этого, COVID-19 обнаружили у жены президента Анны Гарсии и двух его помощников.

Правитель соседней Гватемалы Алехандро Джамматтей выразил поддержку президентской чете.

"Молюсь за ваше скорейшее выздоровление и выражаю вам свое уважение", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали из-за COVID-19.