Президент Филиппин разрешил расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка страны открывать огонь на поражение по каждому, кто нарушает правила карантина из-за коронавируса, выходя на протесты в некоторых регионах.

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Об этом он заявил во время выступления по национальному телевидению. Его слова цитирует Reuters.

"Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение. Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу", – жестко сказал Дутерте.

Родриго Дутерте

При этом начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим.

Отмечается, что перед этим в бедных кварталах столицы страны Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты, в частности, обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием во время карантина наиболее нуждающихся в этом граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенные жесткие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в Великобритании ведут к сокращению количества зараженных.

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