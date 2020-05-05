Президент Чехии Милош Земан встал на сторону Кремля, опровергнув заявления о том, что Россия готовила громкое убийство чешских политиков с помощью яда.

Речь идет об информации еженедельника Respekt, что в начале апреля в Прагу якобы приехал мужчина с российским диппаспортом, который имел в чемодане яд рицин. Об этом сообщают РИА Новости.

"Если бы это была правда, то данную информацию должны были бы подтвердить спецслужбы, но этого пока не случилось", – сказал Земан, напомнив, что в его стране существуют три спецслужбы – гражданская, военная разведка и контрразведка.

Земан и Путин Комсомольская правда

"Из тех трех спецслужб, которые у нас есть, я считаю две лишними, а более всего верю военной разведке, у нее никакая подобная информация (о россиянине с ядом) не была", – подчеркнул чешский президент.

Отмечается, что соответствующие сообщения в чешских СМИ начали появляться после реакции России на отстранение памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Так, власти района Прага-6 демонтировали монумент еще 3 апреля, а МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными".

Позже СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

"Я считаю эту реакцию чрезмерной, но это реакция на глупость, которую совершили наши незначительные политики. Когда политик незначительный, он пытается хоть чем-то обратить на себя внимание", – сказал Земан.

Снос памятника Коневу в Праге DW

Он предложил главам Праги, а также районов Прага-6 и Прага-Ржепорыйе заниматься своей территорией, а "общенациональные дела оставить для государственных политиков". При этом, комментируя вопрос о возможном аресте "виновников" инцидента по просьбе россиян, президент посоветовал им не ездить в РФ.

"Если они не поедут в Россию, им ничего не будет, думаю, что в данном деле невозможно выдать ордер на арест – ни европейский, ни от Интерпола. Возможно, и полицейскую охрану эти коммунальные политики попросили сами, чтобы опять-таки выделиться", – высказался Земан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Посольство Чехии в Москве 5 апреля забросали дымовыми шашками и вывесили на ограждении баннер "Стоп фашизму". Ответственность за нападение взяла на себя незарегистрированная партия "Другая Россия", объяснив свою выходку сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

В столицу Чехии по дипломатическому паспорту якобы прибыл сотрудник российской спецслужбы, чтобы отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации 6-го района столицы Ондржея Колара.

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