Президент Бразилии заразился коронавирусом

Кирилл Лютый Мир 18:28, 7.07.2020 Обновлено: 18:57, 7.07.2020

Президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом.

Глава государства в эфире местного телевидения лично сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, передает The Guardian.

"Вернули положительный результат", – заявил Болсонару, находясь в медицинской маске.

Накануне стало известно, что у бразильского лидера обнаружили симптомы COVID-19, в том числе высокую температуру. При этом сам Болсонару уверял, что у него "чистые" легкие.

Ранее он неоднократно отрицал опасность коронавируса и называл его "гриппом", нарушая рекомендации ВОЗ о социальной дистанции. Однако в конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 7 июля, коронавирусом в мире заразились почти 12 миллионов человек. За предыдущие сутки было выявлено более 171 тысячи новых инфицированных.

Бразилия занимает по этому показателю второе место в мире после США: заразились более 1,6 миллиона жителей, из которых более 65 тысяч скончались.

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