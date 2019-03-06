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Президент Бразилии загремел в секс-скандал: в стране требуют импичмента

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Президент Бразилии Жаир Болсонару нарвался на гнев интернет-пользователей, спросив у подписчиков в соцсети, что такое "золотой дождь".

Соответствующий пост появился на странице бразильского лидера в Twitter. При этом, судя по информации СМИ, вопрос также сопровождался неприличным видео, снятым во время карнавала. Вскоре ролик удалили в связи с несоответствием политике социальной сети.

После таких публикаций многие юзеры обвинили президента в разжигании ненависти и даже потребовали его импичмента.

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Отметим, правый кандидат Болсонару пришел ко власти в Бразилии несколько месяцев назад, однако успел отличится скандальными высказываниями против членов ЛГБТ-сообщества и левых партий.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

Mash

"Убежденный консерватор не очень любит меньшинства и часто кидается громкими заявлениями. Вот запостил видео с бразильского карнавала, где один горячий товарищ, ну, вы поняли. Осудил такой стиль общения, намекнул на вину ЛГБТ, а потом добавил — что такое золотой дождь?" — прокомментировали пост Болсонару в Telegram-канале Mash.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский чиновник — топ-менеджер "Росгеологии" — вляпался в громкий секс-скандал, рассказав о своих любовных "похождениях" в сервисе Twitch. Видео игрового стрима слили в сеть.

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Место
Бразилия
Теги
секс скандалполитикасоцсети
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