Президент Бразилии загремел в секс-скандал: в стране требуют импичмента

Президент Бразилии Жаир Болсонару нарвался на гнев интернет-пользователей, спросив у подписчиков в соцсети, что такое "золотой дождь".

Соответствующий пост появился на странице бразильского лидера в Twitter. При этом, судя по информации СМИ, вопрос также сопровождался неприличным видео, снятым во время карнавала. Вскоре ролик удалили в связи с несоответствием политике социальной сети.

После таких публикаций многие юзеры обвинили президента в разжигании ненависти и даже потребовали его импичмента.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 березня 2019 р.

Отметим, правый кандидат Болсонару пришел ко власти в Бразилии несколько месяцев назад, однако успел отличится скандальными высказываниями против членов ЛГБТ-сообщества и левых партий.

Жаир Болсонару Mash

"Убежденный консерватор не очень любит меньшинства и часто кидается громкими заявлениями. Вот запостил видео с бразильского карнавала, где один горячий товарищ, ну, вы поняли. Осудил такой стиль общения, намекнул на вину ЛГБТ, а потом добавил — что такое золотой дождь?" — прокомментировали пост Болсонару в Telegram-канале Mash.

Жаир Болсонару "Радио Свобода"

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