Из выступления Президента Азербайджана:

Если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что "Карабах - это Армения", то о переговорах не может идти речи ...

Армения должна оставить захваченные территории Азербайджана ...

Статуса-кво по Карабаху больше не существует ...

Линии соприкосновения больше нет, мы ее уничтожили ...

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