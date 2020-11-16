Президент Армении заявил о необходимости отставки Пашиняна и проведении новых выборов

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу, в котором заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и призвал правительство и Национальное Собрание готовиться к досрочным парламентским выборам.

Об этом этом сообщило Sputnik Армения. Саркисян подчеркнул, что Армения проиграла в войне, которую ей навязали, как на поле боя, так и в дипломатической сфере.

Президент также отметил, что страна уже не может продолжать жить привычной жизнью, поскольку экономика ранена, возникли огромные социальные проблемы и гуманитарная катастрофа из-за потока беженцев из Арцаха.

По словам Саркисяна, он провел много встреч с парламентариями, политиками, общественностью и представителями диаспоры, и почти все сходятся во мнении о необходимости отставки правительства и проведения новых выборов в Национальное Собрание.

До момента проведения выборов, по мнению, Саркисяна, управлять страной должно правительство национального согласия.

Кроме того, президент Армении уволил командующего войсками полиции Гургена Даллакяна и утвердил отставку главы МИД Зограба Мнацаканяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи, 12 ноября. В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом".