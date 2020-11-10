Президент Армении заявил, что узнал о перемирии в Карабахе из прессы

Президент Армении Армен Саргсян признался, что о подписании договоренностей по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе узнал из сообщений в прессе.

Он заверил, что с ним не проводили консультации, как с главой страны. Об этом говорится в его заявлении на странице в Facebook.

"Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта – дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписания документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", – выразил убеждение Сргасян.

Также он анонсировал, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно быстрее "согласовать решения, которые вытекают из нашей повестки дня по защите национальных интересов". Президент Армении добавил, мол, надеется, что этот вопрос будет решен в течение десяти дней.

Напомним, что документ о перемирии в непризнанной республике подписали президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении. После этого в армянской столице вспыхнули беспорядки, во время которых были захвачены государственные здания. OBOZREVATEL следил за этим в режиме онлайн.

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Заявление Саргасяна Facebook Office of the President of the Republic of Armenia

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Карта по конфликту в Нагорном Карабахе

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