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12 января • обновлено в 20:24
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"Президент" Абхазии подал в отставку после массовых протестов: первые детали

1.7т
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Так называемый президент Абхазии, оккупированной РФ грузинской территории, Рауль Хаджимба подал в отставку.

Соответствующее заявление он подал в воскресенье, 12 января, передает Telegram-канал "Раньше всех". "Парламент" рассмотрит его 13 января.

Такое решение Хаджимбы подтвердил и "вице-президент" "республики". До этого за отставку так называемого президента проголосовал "парламент" Абхазии.

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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба

interfax.ru

В комментарии "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах "президента", Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

В то же время 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Раулем Хаджимбой.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

Также 9 января "спикер парламента" внезапно угодил в больницу с сердечным приступом.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Грузия
Тег
политика
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Чан Джеки
Чан Джеки
х...о в теме.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну всё теперь абхазцы заживут, а россияне будут завидовать, как завидуют украинцам - богатым, здоровым и счастливым)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
пусть уж идут в свою грузынию,там им махом мозги вправят..
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Иванова Елена
Иванова Елена
Oleg Oleg, воровать меньше надо!!! тогда и жизнь наладиться!!! им в грузии плохо было? а сейчас хорошо???
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