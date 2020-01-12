"Президент" Абхазии подал в отставку после массовых протестов: первые детали

Так называемый президент Абхазии, оккупированной РФ грузинской территории, Рауль Хаджимба подал в отставку.

Соответствующее заявление он подал в воскресенье, 12 января, передает Telegram-канал "Раньше всех". "Парламент" рассмотрит его 13 января.

Такое решение Хаджимбы подтвердил и "вице-президент" "республики". До этого за отставку так называемого президента проголосовал "парламент" Абхазии.

Рауль Хаджимба interfax.ru

В комментарии "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах "президента", Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

В то же время 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Раулем Хаджимбой.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

Также 9 января "спикер парламента" внезапно угодил в больницу с сердечным приступом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!