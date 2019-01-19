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''Превратят в Чернобыль!'' На росТВ напугали Украину ядерной катастрофой

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На российском пропагандистском телевидении заявили, что если Украина будет закупать ядерное топливо для АЭС у американской компании Westinghouse, то вся превратится в Чернобыль.

Угрожающее заявление прозвучало из уст пропагандиста Игоря Коротченко, называющего себя военным экспертом, в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он заявил, что компания якобы стала банкротом, и ее выкупила фирма, занимающаяся производством сантехники. По его мнению, это поставит Украину на грань коллапса.

ЧАЭС

ЧАЭС

Pixabay

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"Это преступление перед украинским народом! Если производитель сантехнического оборудования купил компанию, которая будет поставлять и заниматься ядерной энергетикой в Украине, вы представляете, что они поставят вам там? Радиоактивные унитазы, что ли, тотально? Вы здесь кричать, волком выть должны! Вы хотите всю Украину превратить в Чернобыль! Вы что, с ума сошли?!" — высказался неадекватный рупор Кремля.

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "новым Чернобылем" Украине пригрозил экс-депутат нелегитимной Госдумы Сергей Марков, которого называют человеком Путина.

Он заявил, что все АЭС в Украине якобы могут взорваться из-за того, что их начали переводить с российского на американское ядерное топливо.

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Темы
российская пропагандаЧернобыльская зона
Место
Россия
Тег
ЧАЭС
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он разве не прав?))))
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Andreevski Andrey, суть рагулизма -- отрицать очевиднык вещи. Пусть долбанёт АЭС, но дешевые российские твэлы не купят.. Лучше лишний раз лизнут пендосам, купят их не очень подходящие сборки, и запихают их в реактор ломами и лопатами.
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