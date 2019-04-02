|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Превратит страну в руины: в США раскрыли подлый план Путина

5.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин "профессионально" разрушает другие страны, чтобы посмотреть, сойдет ли ему это с рук. Следующая на очереди – Вэнесуэла.

Об этом идет речь в материале Wall Street Journal. Ранее подобный сценарий лидер РФ уже осуществил в Грузии, на востоке Украины и в Сирии.

Теперь же в Венесуэле, которая расположена под боком у США, Путин планирует всячески поддерживать президента Николаса Мадуро для того, чтобы унизить американского лидера Дональда Трампа, который выразил поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо.

Новости
"Хорошие отношения!" Трамп отличился скандальным заявлением о дружбе с Путиным

Владимир Путин

Владимир Путин

Именно для этого, отмечает издание, в Каракас ранее прибыли самолеты с российскими солдатами, а также гуманитарные конвои от Кремля. Предполагается, что конечная цель – превратить южноамериканскую страну во вторую Сирию.

При этом, все старания Путина привели к желанному для него результату – Трамп обратил внимание на происходящее и громко призвал Россию убраться из Венесуэлы.

Wall Street Journal подчеркнул, что теперь Трампу нужно придумать новую стратегию, как выдворить Мадуро и Путина из Каракаса, поскольку из-за вмешательства России на нынешнего лидера Венесуэлы не подействовали санкции и международный авторитет США.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

Путин и Мадуро

Путин и Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Путин постоянно поддерживает контакт с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и отправляет в страну своего друга гуманитарную помощь, как это было на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "новости мира" на OBOZREVATEL.

Темы
новости мираРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампНиколас Мадуро
Место
Венесуэла
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
14
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Разрушил Ирак, Ливию, Сирию, Украину, а теперь и Венесуэлу хочет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
ответ на переворот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения