Превратит страну в руины: в США раскрыли подлый план Путина

Президент России Владимир Путин "профессионально" разрушает другие страны, чтобы посмотреть, сойдет ли ему это с рук. Следующая на очереди – Вэнесуэла.

Об этом идет речь в материале Wall Street Journal. Ранее подобный сценарий лидер РФ уже осуществил в Грузии, на востоке Украины и в Сирии.

Теперь же в Венесуэле, которая расположена под боком у США, Путин планирует всячески поддерживать президента Николаса Мадуро для того, чтобы унизить американского лидера Дональда Трампа, который выразил поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо.

Владимир Путин

Именно для этого, отмечает издание, в Каракас ранее прибыли самолеты с российскими солдатами, а также гуманитарные конвои от Кремля. Предполагается, что конечная цель – превратить южноамериканскую страну во вторую Сирию.

При этом, все старания Путина привели к желанному для него результату – Трамп обратил внимание на происходящее и громко призвал Россию убраться из Венесуэлы.

Wall Street Journal подчеркнул, что теперь Трампу нужно придумать новую стратегию, как выдворить Мадуро и Путина из Каракаса, поскольку из-за вмешательства России на нынешнего лидера Венесуэлы не подействовали санкции и международный авторитет США.

Путин и Трамп

Путин и Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Путин постоянно поддерживает контакт с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и отправляет в страну своего друга гуманитарную помощь, как это было на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!