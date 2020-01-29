"Превратились в комнатную собачку Путина!" ПАСЕ утвердила все полномочия России: в Украине ответили

В Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам голосования. За ратификацию полномочий делегации РФ выступили 96 парламентариев, против – 44, воздержались – 7.

ПАСЕ утвердила все полномочия РФ Главком

Кроме того, ПАСЕ пошла еще на одну "зраду", отклонив большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.

"Моя последняя правка, которая предусматривала нератификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", – возмутился Гончаренко.

Он также отреагировал на происходящее мощной речью.

"ПАСЕ превращается в комнатную собачку для Путина. То, что сейчас происходит в организации, – это совершенно ложный путь. Почему? Потому что мы чтим память жертв Холокоста и одновременно в этот же день выбираем антисемита в качестве вице-председателя Ассамблеи. Мы ставим под вопрос демократию в Польше, и не ставим под сомнение демократию в России. Мы говорим, что мы принимаем действенные процедуры в ответ на нарушения государства-участника его уставных обязательств. И одновременно мы делаем эти процедуры настолько сложными, что на все это требуется более 9 месяцев. Простите, но за это время можно ребенка выносить", – высказался он.

"ПАСЕ называет себя сторожевым псом демократии, прав человека и правового государства. Но кому нужен сторожевой пес, который не укусит при необходимости, а может лишь облизывать? Это уже не сторожевой пес, а комнатная собачка. Кстати, Путин очень любит комнатных собачек. История уже много раз показывала нам примеры того, что умиротворение агрессоров не работает", – добавил член украинской делегации.

Резко отреагировал на действия ПАСЕ также и крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев.

"Россия окончательно, целиком и полностью оккупировала ПАСЕ. Жертвы оккупации выполняют любые ее желания. Да, наверное, сейчас мне могут возразить политики, дипломаты, но я все-таки скажу. Объективно – Украине надо выходить из этой организации", – написал он в Facebook.

Напомним, делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за незаконной аннексией РФ украинского Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В 2019 году ПАСЕ решила вернуть Россию, из-за чего украинская делегация временно прекратила участие в ассамблее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. РФ полностью оправдали.

Украинский МИД жестко отреагировал на резолюцию, назвав такие действия кощунством.

Перед этим произошел не менее показательный факт. Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

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