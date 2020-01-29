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29 января • обновлено в 21:59
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"Превратились в комнатную собачку Путина!" ПАСЕ утвердила все полномочия России: в Украине ответили

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В Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам голосования. За ратификацию полномочий делегации РФ выступили 96 парламентариев, против – 44, воздержались – 7.

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ПАСЕ утвердила все полномочия РФ

ПАСЕ утвердила все полномочия РФ

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Кроме того, ПАСЕ пошла еще на одну "зраду", отклонив большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.

"Моя последняя правка, которая предусматривала нератификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", – возмутился Гончаренко.

"Превратились в комнатную собачку Путина!" ПАСЕ утвердила все полномочия России: в Украине ответили

Он также отреагировал на происходящее мощной речью.

"ПАСЕ превращается в комнатную собачку для Путина. То, что сейчас происходит в организации, – это совершенно ложный путь. Почему? Потому что мы чтим память жертв Холокоста и одновременно в этот же день выбираем антисемита в качестве вице-председателя Ассамблеи. Мы ставим под вопрос демократию в Польше, и не ставим под сомнение демократию в России. Мы говорим, что мы принимаем действенные процедуры в ответ на нарушения государства-участника его уставных обязательств. И одновременно мы делаем эти процедуры настолько сложными, что на все это требуется более 9 месяцев. Простите, но за это время можно ребенка выносить", – высказался он.

"ПАСЕ называет себя сторожевым псом демократии, прав человека и правового государства. Но кому нужен сторожевой пес, который не укусит при необходимости, а может лишь облизывать? Это уже не сторожевой пес, а комнатная собачка. Кстати, Путин очень любит комнатных собачек. История уже много раз показывала нам примеры того, что умиротворение агрессоров не работает", – добавил член украинской делегации.

Резко отреагировал на действия ПАСЕ также и крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев.

"Россия окончательно, целиком и полностью оккупировала ПАСЕ. Жертвы оккупации выполняют любые ее желания. Да, наверное, сейчас мне могут возразить политики, дипломаты, но я все-таки скажу. Объективно – Украине надо выходить из этой организации", – написал он в Facebook.

Напомним, делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за незаконной аннексией РФ украинского Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В 2019 году ПАСЕ решила вернуть Россию, из-за чего украинская делегация временно прекратила участие в ассамблее.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей Гончаренко Айдер Муждабаев
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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Александрович Валера
Александрович Валера
Гончаренко обижен
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Крым Андрей
Крым Андрей
Честно говоря, не понимаю, для чего России нужно участие в этой бестолковой говорильне. Но только ради того, чтобы услышать оглушительный обиженный вой чубатых обезьян, туда стоило вернуться.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пети Moщи, а я даже не знаю, кто он такой.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Крым Андрей, петя Толстой саебал, пусть эуропейцев саебыват
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередной пинок щеневмерлыкам чуть пониже спины. Но скакуансы к этому уже привычны. Судьба у них такая
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