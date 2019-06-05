Претендуют 4 страны: Жириновский пригрозил Украине распадом

Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил Украине распадом, так как на ее территории претендуют сразу четыре государства.
Соответствующее заявление россиянин сделал в личном Telegram-канале, при этом заявив, что РФ стоит "навести порядок" в данной ситуации.
"Украина хочет европеизации, а получит балканизацию. По примеру Югославии, которая была насильно разделена на части, распадется и Украина", – написал Жириновский.
Он добавил, что аннексированный Крым "вернулся в Россию", назвав Донбасс при этом "де факто независимым".
"Польша хочет вернуть Восточные Кресы, Венгрия ищет возможности вернуть Закарпатье, Румыния – Северную Буковину", – продолжил он.
Владимир Жириновский
inosmi.ru
Политик утверждает, что разделение Украины является "частью большой программы по уничтожению России".
"Начали с расчленения Российской Империи, потом – СССР. Сейчас дробят и настраивают друг против друга бывшие союзные республики и славянские государства как Югославия. Нам нужно жестко навести порядок!" – подытожил Жириновский.
Скрин сообщения
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Жириновский заявил, что демократия несет угрозу существованию славянских стран. Одной из ее последних "жертв" лидер ЛДПР назвал Украину.
Он неоднократно бросался словами о захвате Украины. Недавно он утверждал, что в обозримом будущем над украинскими городами будут возвышаться флаги РФ.
Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Он выдал фейк о том, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.
Скандальный политик признался, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.