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Претендуют 4 страны: Жириновский пригрозил Украине распадом

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил Украине распадом, так как на ее территории претендуют сразу четыре государства.

Соответствующее заявление россиянин сделал в личном Telegram-канале, при этом заявив, что РФ стоит "навести порядок" в данной ситуации.

"Украина хочет европеизации, а получит балканизацию. По примеру Югославии, которая была насильно разделена на части, распадется и Украина", – написал Жириновский.

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Он добавил, что аннексированный Крым "вернулся в Россию", назвав Донбасс при этом "де факто независимым".

"Польша хочет вернуть Восточные Кресы, Венгрия ищет возможности вернуть Закарпатье, Румыния – Северную Буковину", – продолжил он.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

inosmi.ru

Политик утверждает, что разделение Украины является "частью большой программы по уничтожению России".

"Начали с расчленения Российской Империи, потом – СССР. Сейчас дробят и настраивают друг против друга бывшие союзные республики и славянские государства как Югославия. Нам нужно жестко навести порядок!" – подытожил Жириновский.

Претендуют 4 страны: Жириновский пригрозил Украине распадом

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Теги
Украинаполитикаскандалы
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леня зе
леня зе
он редко ошибался.
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