Как и ожидалось, Великобритания продолжает медленно и уверенно перемалывать потроха московского двуглавого петуха. Сначала речь шла о возможном намеренном отравлении, потом – был назван препарат, которыми были отравлены Скрипали, потом было озвучено, что обнаружен сам контейнер с отравляющим веществом и оно было окончательно отнесено к разряду химического оружия. Затем пошли дозированные утечки о подозреваемых. Была озвучена численность, потом – появились первые фотографии, после чего были сообщены имена по тем документам, которые были предоставлены фигурантами в аэропорту Хитроу и, наконец, произошел обмен видео. Англичане показали несколько роликов с изображением "солсберецких паломников" у легко идентифицируемых мест, а россияне – показали двух пациентов, которые рассказали о своей тяге к собору и бизнесе по продаже анаболиков.

Одним из последних залпов официального Лондона стало оглашение истинного имени одного из преступников и его принадлежность к ГРУ, включая звание, награды и послужной список. А самое последнее оглашение новостей было о том, что установлена причастность и личность третьего участника ударной группы, которого пока условно выводят как врача, наблюдавшего за тем, чтобы исполнители сами не отравились препаратом и тем самым – не провалили операцию. Наблюдая конвейер подачи информации англичанами, заметно, что дозировка ее идет в строго определенном порядке и никак не соотносится с тем объемом информации, который доступен следствию. Проще говоря, следствие дает периодические утечки, чтобы преступники занервничали и стали совершать ошибки, что они с успехом и делают.

То есть, британскому следствию уже известно почти все, чтобы очертить круг лиц, причастных к совершению преступления и их процессуальные роли, от заказчика и организатора, до исполнителя и прикрытия. Надо заметить, что этот элемент операции устроен просто хрестоматийно. Неожиданно засветились фигуры, которые в принципе не должны были этого делать, включая и самого Путина. Но и рыбка поменьше тоже села на крючок, хоть пока этого и не понимает. Маша Симонян от "рашатудей" тоже вмазалась в тему и уже вошла как соучастник, в плане активных действий по сокрытию обстоятельств преступления, с чем ее от души можно поздравить. Это не значит, что ее повяжут прямо сейчас, но то, что это произойдет – уже можно не сомневаться.

Нам же следует ожидать новых порций информации потому, что есть сведения о примерных масштабах уже вскрытых фактов. Так, говорят, что англичане уже четко установили и идентифицировали всю группу гастролеров, состоящую из пяти человек. Нам пока четко рассказали о двух и намеками – еще об одном, а двоих оставили "на закуску". Уже установлены их настоящие имена и имена прикрытия, которые они использовали. Мало того, четко установлено, что вся бригада – кадровые офицеры ГРУ, из которых – три "героя РФ", которых награждал лично Путин и которых он не помнит, хоть ты стреляй ему в лысину.

Как сегодня сообщило агентство Рейтерс, Великобритания готовит жесткие ответные меры, против россиян и намерена выкорчевать из Британии всю шпионскую сеть ГРУ, включая и тех сотрудников, которые прямо не были заняты в операции по устранению Скрипаля. Об этом заявил глава Форин Офис Джереми Хант.

Кстати, выясняется, что Скрипаль сотрудничал с правоохранительными органами четырех стран, по вскрытию операций ГРУ и ее агентуры. Так что это была не месть, а попытка уберечь от провалов своих людей. В общем, Скрипаль пошел по той же тропинке, что и Литвиненко, и результат оказался почти таким же точно.

На сегодня нам представляется, что британское расследование состоит из двух больших блоков. Первый блок отработали на месте преступления и по всем камерам видеонаблюдения, которые фиксировали передвижения группы. Но вот ясность в то, кто эти люди на самом деле и как это можно доказать – внесли не в Британии.

С началом войны Украина сняла двадцатилетний мораторий на ведение разведывательных операций в отношение РФ, и тут наши спецслужбы оказались просто отмычкой от московского курятника. Есть данные о том, что идентификация российских шпионов и весь фактаж на них добыли наши специалисты и передали британским коллегам. Именно по этой причине, Британия так резко пошла на сближение с нами, и этот процесс только набирает обороты. В общем, нас уже воспринимают как равных и профит от этого изменения отношения мы скоро увидим, возможно, это будет Юнион Джек, постоянно развевающийся в Черном и Азовском морях, а может что-то и более интересное.