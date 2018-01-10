Есть у меня несколько друзей, которые служат в такой израильской спецслужбе, как Шабак. Эта структура известна меньше, чем Моссад, но не менее эффективна. Шабак или, как ее еще называют Шин-Бет относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. По своей функции сравнима с ФБР. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля, который является руководителем государства.

Операции Шабак внутри Израиля могут быть разделены на следующие три категории: против иностранцев в целом, против палестинских арабов и против граждан Израиля. Особое место в деятельности Шабак занимает предотвращения террористических актов со стороны арабского населения.

Новости Как Израилю удаётся процветать среди сплошных врагов

Несколько примеров чем занимается Шабак.

В 1983 году Шабак разоблачила крупного советского шпиона Маркуса Клингберга, завербованного ещё во время Второй мировой войны. Клингберг передавал советской разведке материалы секретного Института в Нес-Ционе, который занимался проблемами оружия массового поражения.

В сентябре 2002 года Служба безопасности раскрыла группу из 11 израильтян во главе с подполковником Армии обороны Израиля, которые занимались шпионажем в пользу Хезболлы. Офицер предоставлял ливанским террористам карты северной части Израиля с указанием дислокации войск, а также информацию о готовящихся операциях и маневрах вдоль северной границы страны. Взамен он получал от Хезболлы деньги и наркотики на общую сумму 100 тысяч долларов

12 декабря 2005 года Шабак арестовала 58-летнего Джириса Джириса, бывшего главу совета населенного пункта Фасута в Галилее. Следствие полагает, что Джирис в 2004 году был завербован иранской разведкой с целью шпионажа против Израиля. В Иране надеялись на то, что Джирис сможет стать депутатом Кнессетаи получит доступ к интересной для разведки информации. Шабак растоптал эти надежды.

В сентябре 2017 года Шабак, при взаимодействии с Цахалом, в ходе спецоперации задержало членов террористической организации ХАМАС, планировавших серию атак на израильтян и объекты в стране, в том числе и стадион “Тедди” в Иерусалиме.

В декабре 2017 года агенство Шабак и израильские военные во время спецоперации в Рамаллахе арестовали одного из лидеров радикального палестинского исламистского движения ХАМАС Шейха Хасана Юсефа, который считается одним из основателей организации и находился в розыске.

В общем, Шабак - это эффективная структура по устранению врагов и нейтрализации опасностей для государства Израиль и его граждан.

Так вот встретился я сегодня с моими приятелями, которых знаю более 20 лет и выпили мы с ними по чашечке кофе-афух. Поговорили о жизни, о том что происходит в мире и о многом другом. А потом затронули тему Украины. Один из них, назовем его Алекс, говорит:

- Мы когда к тебе ехали, то посмотрели, что у вас происходит. У вас бардак. Но когда полиция подбрасывает боеприпасы бизнесмену, чтобы деньги с него вымогать, то это уже чистый бандитизм. Да, такое бывает везде. Грязные копы. Но после того, как это становится известно и факт подтверждается, то те, кто подкидывали и вымогали, должны сесть. А если это не происходит, то вы никогда ничего путного не построите. Ты думаешь, что наша служба никогда не обсыралась? Всяко бывало. Но мы эту гниль выжигали, чтобы остальной организм выжил. Другого способа быть эффективным и чтобы тебе верило общество - не существует. Хотя все зависит от того, что вы строите и кем себя ощущаете. Людям комфортно жить в чистоте и порядке, а свиньям в дерьме и помоях. Каждый окружает себя тем, что ближе. Вы должны озвучить, что строите. И еще одно. Тут от вас к нам приезжали люди на обучение. Нормальные, светлые ребята. Поэтому если тебе скажут, что нормальных набрать на службу не могут, то не верь. Нормальные есть. Им надо давать шанс и предоставлять возможность. А обгадятся, то заменить и их. Другого пути нет.

И вот сижу я с людьми, которые мне не чужие и стыдно мне так, что кофе в горло не лезет. Понимаю я, что мне говорят не для того, чтобы унизить. Просто эти люди могут мне сказать все, что они думают не прячась за корректность и вежливость. А другие, в Европе, стыдливо промолчат, но подумают об Украине тоже самое, что и мои друзья в Израиле. И очередной раз мне и тошно и стыдно за подобные истории и свое бессилие. Так вот подобные язвы необходимо выжигать. Преступники в погонах должны сесть за свои преступления. Не быть уволены, а должны сесть. И за подкинутые боеприпасы и за вымогательство денег. Если это не произойдет, то можно сказать, что надежды на реформирование нет и это катастрофа. Мяч на стороне руководства МВД.