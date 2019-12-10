Пресс-конференция "нормандской четверки": полное видео заявлений

В сети появилось полное видео совместной пресс-конференции президентов Украины, России и Франции Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Во время своих заявлений лидеры стран рассказали об итогах переговоров 9 декабря. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нормандская встреча Офис президента

В частности, стало известно, что стороны пришли к следующим соглашениям:

До 31 декабря Украина и Россия проведут обмен пленными "всех на всех".

Полное прекращение огня на Донбассе. Его также обещают сделать до конца года. За этим будет следить ОБСЕ.

Обновление плана разминирования территорий.

Разведение сил и средств еще на 3 участках.

Следующая встреча состоится через 4 месяца, там обсудят возвращение границы.

Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без боевиков и иностранных войск.

Украина против федерализации. Против влияния других государств на вектор развития Украины. Она не поддерживает евозможность решения конфликта путем сдачи территорий.

Закон об особом статусе Донбасса будет продолжен.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Полное видео пресс-конференции Зеленского, Меркель, Макрона и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу. После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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