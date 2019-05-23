"Преследуют русских!" В Госдуме начали шантаж Украины языком

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.
Кроме того, он необоснованно обвинил страну в преследовании россиян и собственных русскоязычных граждан. Наглый ультиматум Затулин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Госдума
МК
"Вообще-то этот закон, принятый только что, и является на самом деле препятствием для любой нормализации. Украина из страны "Украина – не Россия" превращается в страну, которая пытается преследовать собственных граждан за то, что они русские и за то, что они говорят на русском языке. И это не вырубишь топором", – высказался Затулин.
Он добавил, что Россия будет донимать Европу вопросом о том, готова ли она видеть на своей территории этнически чистые государства, которым якобы пытается стать Украина.
"Германия для немцев, Австрия для австрийцев, Украина для украинцев. Если, не дай Бог, кто-то другой приедет, то тогда извините, в этом случае это государство не европейское. Это Европа? Если это Европа, то нам совершенно нечего делать в такой Европе. Вы, может, с ней договоритесь. Но я уверен, что Европа в этом случае не справится со своими внутренними сомнениями по части этнически чистых государств, когда дело касается Украины", – угрожающе подытожил российский депутат.
Константин Затулин
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием Закона Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание состоялось 20 мая.
Однако Совет безопасности ООН отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.