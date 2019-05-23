"Преследуют русских!" В Госдуме начали шантаж Украины языком

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.

Кроме того, он необоснованно обвинил страну в преследовании россиян и собственных русскоязычных граждан. Наглый ультиматум Затулин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Госдума МК

"Вообще-то этот закон, принятый только что, и является на самом деле препятствием для любой нормализации. Украина из страны "Украина – не Россия" превращается в страну, которая пытается преследовать собственных граждан за то, что они русские и за то, что они говорят на русском языке. И это не вырубишь топором", – высказался Затулин.

Он добавил, что Россия будет донимать Европу вопросом о том, готова ли она видеть на своей территории этнически чистые государства, которым якобы пытается стать Украина.

"Германия для немцев, Австрия для австрийцев, Украина для украинцев. Если, не дай Бог, кто-то другой приедет, то тогда извините, в этом случае это государство не европейское. Это Европа? Если это Европа, то нам совершенно нечего делать в такой Европе. Вы, может, с ней договоритесь. Но я уверен, что Европа в этом случае не справится со своими внутренними сомнениями по части этнически чистых государств, когда дело касается Украины", – угрожающе подытожил российский депутат.

Константин Затулин Скриншот видео

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