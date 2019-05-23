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"Преследуют русских!" В Госдуме начали шантаж Украины языком

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Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.

Кроме того, он необоснованно обвинил страну в преследовании россиян и собственных русскоязычных граждан. Наглый ультиматум Затулин озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Госдума

Госдума

МК

"Вообще-то этот закон, принятый только что, и является на самом деле препятствием для любой нормализации. Украина из страны "Украина – не Россия" превращается в страну, которая пытается преследовать собственных граждан за то, что они русские и за то, что они говорят на русском языке. И это не вырубишь топором", – высказался Затулин.

Он добавил, что Россия будет донимать Европу вопросом о том, готова ли она видеть на своей территории этнически чистые государства, которым якобы пытается стать Украина.

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"Германия для немцев, Австрия для австрийцев, Украина для украинцев. Если, не дай Бог, кто-то другой приедет, то тогда извините, в этом случае это государство не европейское. Это Европа? Если это Европа, то нам совершенно нечего делать в такой Европе. Вы, может, с ней договоритесь. Но я уверен, что Европа в этом случае не справится со своими внутренними сомнениями по части этнически чистых государств, когда дело касается Украины", – угрожающе подытожил российский депутат.

Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

  • За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".

  • 14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.

  • Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.

  • В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.

  • Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.

  • 18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием Закона Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание состоялось 20 мая.

  • Однако Совет безопасности ООН отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д.

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Темы
российская пропагандаЗакон о языках
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
на х пошел уепок кокошный ,мы уй на вас ложили а ультиматумы сцарьку в опу засуньте,дебилы бля
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Валевич Борис
Валевич Борис
Повесить вот хотя бы этих двух скотов Соловьева и Затулина - тогда в мире наступит мир и покой ........... так нет - эти два беса будут народы будоражить
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Залуип, ебаный клоун!!
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