Противовирусный препарат "Ремдесивир", который показал хорошие результаты при лечении коронавируса в США, не прошел клинические испытания.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который ненадолго был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Издание отмечает, что испытания проходили в Китае. Они показали, что препарат не улучшает состояние пациентов и не уменьшает содержание патогенных микроорганизмов в крови.

В исследовании приняли участие 237 человек, 158 добровольцев принимали "Ремдесивир". Также у него оказался сильный побочный эффект, 18 пациентов были вынуждены перестать принимать его.

В ВОЗ заявили, что исследование, которые находится на стадии экспертной оценки, было опубликовано случайно. Как только ошибку заметили, его удалили.

При этом в Gilead Sciences, американской биофармацевтической компании, которая разработала препарат, подчеркнули, что условия проведения испытаний были некорректными. "По причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США больные коронавирусом пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир". Зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства. Исследование с участием 126 людей с COVID-19 прошло в Медицинском центре при Чикагском университете.