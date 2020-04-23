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23 апреля • обновлено в 23:17
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Препарат от COVID-19 "Ремдесевир" не прошел клинические испытания – СМИ

1.7т
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Противовирусный препарат "Ремдесивир", который показал хорошие результаты при лечении коронавируса в США, не прошел клинические испытания.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который ненадолго был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Есть сильная побочка: появились результаты исследования "эффективного" препарата от коронавируса

Издание отмечает, что испытания проходили в Китае. Они показали, что препарат не улучшает состояние пациентов и не уменьшает содержание патогенных микроорганизмов в крови.

В исследовании приняли участие 237 человек, 158 добровольцев принимали "Ремдесивир". Также у него оказался сильный побочный эффект, 18 пациентов были вынуждены перестать принимать его.

В ВОЗ заявили, что исследование, которые находится на стадии экспертной оценки, было опубликовано случайно. Как только ошибку заметили, его удалили.

При этом в Gilead Sciences, американской биофармацевтической компании, которая разработала препарат, подчеркнули, что условия проведения испытаний были некорректными. "По причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США больные коронавирусом пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир". Зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства. Исследование с участием 126 людей с COVID-19 прошло в Медицинском центре при Чикагском университете.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
исследование
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ГЛАВНОЕ: Американский ученый утверждает, что панику от пандемии коронавируса умело используют фармацевтические кампании. Цель — поголовная вакцинация населения. ДЕТАЛИ: Доктор Шива Айядурай из штата Массачусетс предупредил о готовящейся глобальной «кабализации» населения на фоне развивающейся эпидемии коронавируса. По словам ученого, правящие элиты используют панику для подготовки населения США и других стран мира к повальной обязательной вакцинации и, в дальнейшем — тотальному контролю людей на уровне биологии. Как говорит Айядурай, человеческому организму достаточно таких мощных природных витаминов как витамин A, B, C и D. Однако корпоративная медицина США с ее могущественным фармацептическим лобби преуменьшают эффект натуральной медицины. Вместо этого ее представители агрессивно продвигают искусственные заместители в виде вакцинации, полагает ученый. «Коронавирусы были всегда и везде. Мы носим в своем теле более 80 триллионов вирусов и бактерий. Человек — это живая фабрика бактерий... Почему же тогда изолируются целые экономические системы, почему уничтожается экономика? Это фундаментально чрезмерная реакция. Это глобальный сговор. Коронавирус войдет в историю, как самый крупный и нагоняющий страх обман», — сказал ученый. «Фармацевтические корпорации сейчас теряют большие деньги. Их новая модель базируется на прививках. Потому что на производителя медикаментов можно подать у суд. Высоки риски и мала прибыль. Но с прививками таких рисков нет. Они не попадают под те же правила, как и медикаменты. На производителя прививки нельзя подать в суд», — заявляет Айядурай. Ученый полагает, что нынешняя истерия направлена на то, чтобы всех заставить прививаться в обязательном порядке: «Возможно, через полгода вы уже так просто не получите права на автомобиль. Вас спросят — а где ваш паспорт с прививками? Захотите в фитнес-клуб или на дискотеку — везе вы будете слышать один и тот же вопрос: вы сделали прививку?..».
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